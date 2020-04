Fallita la lunga trattativa notturna tra i ministri delle finanze europei per trovare un accordo sugli aiuti da mettere sul piatto per l’emergenza Covid-19. In calo anche l’euro, proseguono gli acquisti sul petrolio in attesa della riunione dell’Opec di giovedì 9 aprile.

Continua a leggere >>>>> Borse, tornano le vendite dopo il rinvio dell’Eurogruppo. Spread scatta a 213 punti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...