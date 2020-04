Il sentiment sui mercati sembra essere in miglioramento, anche per una discesa della volatilità. I possibili andamenti delle principali asset class. Trader Borsa Pad Lapresse1280. (LaPresse). Mercati azionari e obbligazionari in territorio positivo mentre il …

Continua a leggere >>>>> BORSE & MERCATI/ Le prospettive per bond, azioni e materie prime

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...