Si profila un venerdì nero per l’Europa, all’indomani del nuovo crollo di Wall Street. A spaventare gli investitori resta la diffusione fuori dalla Cina del Coronavirus e gli effetti sull’economia. Dopo conti 2019 e piano industriale, in calo Eni ma in linea con il …

Continua a leggere >>>>> Borse in profondo rosso: -3% Piazza Affari, tonfo Asia. Vola lo spread

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...