(Reuters) – L’azionario europeo è in rialzo, mentre rallenta la crescita del numero giornaliero delle vittime da coronavirus in Spagna e in Italia, con le dichiarazioni di due delle maggiori compagnie aeree del continente a sostenere i titoli del settore viaggi.

Continua a leggere >>>>> Borse Europa rimbalzano su segnali di recupero compagnie aeree

