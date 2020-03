Il Nikkei sale e si attesta a 19.389,43 punti. A spingere i listini il via libera del Senato Usa al maxi-piano da 2.000 miliardi di dollari e il “whatever it takes” del G20. Piazze europee in probabile ribasso dopo lo scontro al Consiglio Europeo. Oro in calo dopo una …

Continua a leggere >>>>> Borse asiatiche in rialzo sulla scia di Wall Street. Male i futures europei

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...