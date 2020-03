(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 06 mar – Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Tokyo che, con il calo registrato oggi, si attesta sui minimi gli ultimi 6 mesi. A pesare sono stati ancora una volta i timori per l’epidemia di coronavirus che si sta …

Continua a leggere >>>>> Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo del 2,72% per coronavirus, minimi da 6 mesi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...