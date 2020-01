L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,70% at 24.031,35, snobbando la paura per il diffondersi del coronavirus nel mondo. Forte recupero della borsa di Pechino che, in attesa della conferenza stampa sui casi di …

