L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione vicino ai minimi intraday, in calo dello 0,98%, a 23.795,44 punti. Ancora più forti i sell off sulle borse cinesi, con l’Hang Seng di Hong Kong in flessione di circa il 2% e lo Shanghai Composite che …

