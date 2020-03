Seduta da dimenticare per Tokyo, in forte calo del 3,23% alle 5.00. il Nikkei 225 scambia a 18.762,7 punti. Leggi anche. Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,63% alle 5.00 · Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -2,46% alle 8.40 …

