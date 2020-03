In forte ribasso l’indice KOSPI che riporta una forte discesa del 6,09% a quota 1.722,68 in apertura. Leggi anche. Borsa: Pessimo inizio per Seul in calo (del 2,90%) · Borsa: Pessimo inizio per Seul in calo (dell’1,54%) · Borsa: Inizio di seduta fiacco per Seul …

