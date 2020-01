(ANSA) – MILANO, 13 GEN – Gira in calo Piazza Affari dopo un avvio in lieve rialzo e una prima parte di seduta in parità. L’indice Ftse Mib cede lo 0,15% frenato da Prysmian (-1,73%), alle prese con una nuova interruzione dell’elettrodotto Western Link, …

Continua a leggere >>>>> Borsa: Milano gira in calo,giù Atlantia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...