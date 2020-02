(ANSA) – MILANO, 11 FEB – Piazza Affari prosegue in rialzo la seduta (Ftse Mib +0,6%), con lo spread che risale sopra quota 135 punti. In evidenza Prysmian (+2,63%) e Ubi Banca (+2,43%), all’indomani dei conti migliori delle stime. Non sono stati graditi …

