Apertura in moderato rialzo per la Borsa di Milano con l’indice Ftse Mib che guadagna lo 0,37% a 22.028,02 punti. In positivo anche Londra, che cresce dello 0,04% a 6.811 punti. Francoforte sale dello 0,45% a 12.185 punti e Parigi dello 0,48% a 5.491 punti.

Continua a leggere >>>>> Borsa Milano apre in rialzo dopo il rimbalzo di Wall Street

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...