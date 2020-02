Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non avrà il faro di Wall Street, chiusa per il Presidents’ Day. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti. Wall_Street_Lapresse. LaPresse …

Continua a leggere >>>>> BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari senza il faro di Wall Street (17 febbraio 2020)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...