Molti commercianti ci hanno scritto in questa emergenza dettata dal Covid-19: temono di non riaprire l’attività e di restare senza reddito perché ancora non hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Appare dunque opportuno e utile …

Continua a leggere >>>>> Bonus 513 euro e anticipo pensione per cessata attività: requisiti e come fare domanda

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...