Il mese di gennaio è tempo di pagamento del bollo auto per la grande maggioranza degli automobilisti. Ma come sapere in anticipo quanto dobbiamo pagare? Oltre che sul sito dell’Aci, ci si può collegare al servizio messo a disposizione dal sito dell’Agenzia …

Continua a leggere >>>>> Bollo auto: cosa fare per sapere quanto pagare

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...