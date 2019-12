Bollo auto 2020, cosa cambia per la tassa automobilistica regionale: dal pagamento con pagoPA all’acquisizione dei dati al PRA, passando per gli sconti in Lombardia. Traffico auto in strada (LaPresse, 2019). Dal prossimo anno cambia la modalità di …

Continua a leggere >>>>> Bollo auto 2020, cosa cambia/ Pagamento con pagoPA e dati al PRA: sconti in Lombardia

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...