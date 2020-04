La società acquedottistica potenzia i servizi per evitare assembramenti in banca o agli sportelli. 04 aprile 2020. TERAMO – Nonostante da tempo il Ruzzo abbia attivato una piattaforma on line che permette di pagare le bollette per via telematica e controllare …

Continua a leggere >>>>> Bolletta del Ruzzo, una nuova modalità di pagamento ai tempi del Coronavirus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...