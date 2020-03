Basata sul modello Exploro, l’edizione speciale 3T FOR BMW è frutto della collaborazione tra la casa tedesca e lo specialista italiano di biciclette, proposta in due varianti cromatiche per il clienti BMW che amano anche pedale.

Continua a leggere >>>>> BMW: una bici in collaborazione con 3T [FOTO]

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...