Sale la febbre per il Bitcoin, con i prezzi che sono tornati sopra i 10mila dollari, in rialzo da inizio anno di oltre il 40 per cento. Ma i riflettori non si sono (ri)accesi solo sulla criptovaluta più blasonata. Un po’ tutte le monete digitali hanno deciso di spiccare il …

Continua a leggere >>>>> Bitcoin, perché è tornato a correre? Ora vale di nuovo 10 mila dollari (+40% nel 2020)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...