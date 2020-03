Dove e come ordinare birra a domicilio (birra artigianale, si intende) a Roma mentre i pub sono chiusi e la filiera indipendente, poco reperibile nei supermercati, in seria difficoltà: insomma, come bere bene durante e nonostante il Coronavirus, rigorosamente …

Continua a leggere >>>>> Birra a domicilio a Roma: come ordinarla al tempo del Coronavirus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...