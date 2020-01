Una bimba di undici anni portata in pronto soccorso in codice rosso è stata costretta a dormire sul pavimento dell'ospedale per mancanza di posti.

Continua a leggere >>>>> Bimba con febbre ghiandolare costretta a dormire sul pavimento dell'ospedale

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...