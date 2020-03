In un momento in cui, a causa della pandemia da coronavirus, centinaia di milioni di persone devono fare i conti con un portafoglio sempre più asciutto, l’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, è ancora più ricco: ha in tasca 5,5 miliardi di dollari in più rispetto …

Continua a leggere >>>>> Bezos in piena emergenza Coronavirus vende e ricompra sue azioni: blitz da 5 miliardi

