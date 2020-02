Milano, 14 feb. (askanews) – Una villa da sogno costata la bellezza di 165 milioni di dollari. Non troppo per uno come Jeff Bezos, il patron di Amazon che attualmente è in cima alla classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio di 110 miliardi …

