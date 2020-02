Il 10 febbraio 2020 Benjamin Desbois è nominato senior vice president e chief sales officer di Telestream, società attiva nel settore di strumenti per media digitali, monitoraggio della qualità e soluzioni per il flusso di lavoro. Desbois porta in Telestream …

Continua a leggere >>>>> Benjamin Desbois, senior vice president e chief sales officer di Telestream

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...