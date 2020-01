Tra tour tra i filari, degustazioni, crociere ed eventi dedicati, gli amanti del vino hanno sicuramente tutto quel che serve per osannare il proprio amore per l’uva. Ma anche quelli della birra non scherzano affatto. Complice l’aumento delle birre artigianali, dei …

Continua a leggere >>>>> Beercation: ecco le vacanze a tema birra

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...