Era nell’aria da tempo, e probabilmente era una mossa necessaria per entrambe: Toyota e Panasonic hanno firmato l’accordo per produrre insieme batterie a ioni di litio per le auto elettriche. Nasce così una nuova joint venture chiamata Prime Planet Energy …

Continua a leggere >>>>> Batterie auto elettriche: accordo fatto tra Toyota e Panasonic

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...