(ANSA) – ROMA, 18 APR – La garanzia pubblica sui prestiti alle imprese è giustificata dall’eccezionalità dell’emergenza coronavirus ma per evitare che alla loro scadenza le banche non rinnovino più i prestiti e le aziende si ritrovino più indebitate e non …

Continua a leggere >>>>> Bankitalia:ora misure antidebito imprese

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...