Il bilancio più dolce nel momento più amaro. Servono come non mai quegli utili per 8,2 miliardi di euro realizzati nel 2019 dalla Banca d’Italia. Finiranno per gran parte nelle casse del Tesoro, cui è destinato un maxi-dividendo da 7,8 miliardi, il 32% in più …

Continua a leggere >>>>> Bankitalia versa 9 miliardi allo Stato Visco: “Pronti a comprare più Btp”

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...