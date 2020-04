Prestiti garantiti dallo Stato, le raccomandazioni di Bankitalia – La Banca d’Italia scende in campo per spronare le banche a fare tutto il possibile per attuare in tempi stretti i provvedimenti varati da governo e Parlamento per dare liquidità a famiglie e imprese.

Continua a leggere >>>>> Bankitalia: «Più sforzi per la liquidità alle imprese»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...