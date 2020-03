Annuncio a sorpresa della Bank of England che, così come ha fatto la Federal Reserve di Jerome Powell, ha lanciato un bazooka anti-coronavirus, tagliando i tassi di riferimento dallo 0,75% allo 0,25%. Anche in questo caso il taglio è stato di 50 punti base.

Continua a leggere >>>>> Bank of England lancia bazooka anti-COVID 19: taglia tassi dallo 0,75% allo 0,25%

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...