L’amministratore delegato di Mastercard ha sottolineato i problemi legati alle normative antiriciclaggio, know your customer e sulla gestione dei dati, ammettendo inoltre di non comprendere appieno il modello di business di Libra. L’amministratore delegato di …

Continua a leggere >>>>> Banga (ad Mastercard): ‘L’addio a Libra? Business model e gestione dati il vero problema’

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...