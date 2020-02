(Teleborsa) – Banco BPM sceglie Nexi per rinnovare l’interfaccia dei suoi ATM, offrendo così ai suoi clienti servizi molto più veloci, semplici e disponibili in area self 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La nuova interfaccia è oggi disponibile su circa la metà degli ATM …

