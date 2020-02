Le banche europee hanno bisogno di emettere 178 miliardi di titoli sottoponibili a bail-in per mettersi in regola con la disciplina nota come Mrel (Minimum requirement of eligible liabilities and own funds). Il deficit riguarda 117 delle 222 banche analizzate (tra …

Continua a leggere >>>>> Banche, servono titoli per 178 miliardi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...