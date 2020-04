Per Ft Commissione contraria idea spinta dalla Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Bruxelles, 20 apr – La Commissione europea non sta lavorando all’ipotesi di creare una ‘bad bank’ di scala europea per togliere i non performing loans dai bilanci delle¬†…

Continua a leggere >>>>> ***Banche: Bruxelles, non stiamo lavorando a creazione di una ‘bad bank’ Ue

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...