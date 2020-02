Roma, 15 feb. (askanews) – Un conto di pagamento “a operatività limitata e costo contenuto, pensato in primo luogo per chi non dispone di un conto e ha esigenze bancarie essenziali, offerto senza spese a chi appartiene a una fascia socialmente …

Continua a leggere >>>>> Banche, Abi: il Conto di base a zero spese favorisce inclusione

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...