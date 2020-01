(ANSA) – MILANO, 8 GEN – Banca Mediolanum in dicembre ha registrato una raccolta netta totale di gruppo positiva per 810 milioni, mentre la raccolta netta in risparmio gestito è positiva per 426 milioni. Le erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela …

Continua a leggere >>>>> Banca Mediolanum: raccolta dicembre positiva per 810 milioni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...