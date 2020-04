La dematerializzazione è la via per processi più veloci, che facilitano la vita dei clienti, ma anche degli agenti e del backoffice. Ecco come la banca li ha perseguiti con il sostegno delle tecnologie di Aruba Enterprise …

Continua a leggere >>>>> Banca Ifis, come digitalizza e innova un player della specialty finance

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...