Banca Generali. simone borghi. 7 aprile 2020 – 12:06. MILANO (Finanza.com). In un momento di forte difficoltà per il Paese, Banca Generali avvia un progetto di solidarietà per sostenere chi ogni giorno si batte per fermare l’epidemia di Covid-19. Il cda della …

