(Teleborsa) – Banca Finnat è stata ammessa dal mercato ICE Futures Europe in qualità di General Participant per i servizi di trading e per quelli di clearing diretto sul sistema di compensazione ICE Clear Europe. Questa nuova membership di Banca Finnat …

