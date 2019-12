Con una proiezione di fatturato di 1.220 milioni di euro e di oltre 51.500 vetture vendute (di cui 29.100 nuove e 22.400 usate) il Gruppo Autotorino si appresta a chiudere il 2019 come primo dealer automotive in Italia con 52 sedi in 5 regioni. Il 2019 è stato per …

