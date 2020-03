ROMA – Crollano i dati del traffico, Autostrade per l’Italia (Aspi) è costretta a ricorrere alla cassa integrazione per circa un terzo dei suoi dipendenti. La società che controlla la principale rete del paese – con oltre 3 mila chilometri in gestione – ha avviato una …

Continua a leggere >>>>> Autostrade: crolla il traffico, cassa integrazione per 1.500 dipendenti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...