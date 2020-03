Finora impatto su ricavi stimato in 25-30mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Milano, 12 mar – Autogrill ha realizzato un utile netto del 2019 di 205,2 milioni in forte crescita rispetto ai 68,7 milioni del 2018, ma alla luce dell’incertezza generata dalla situazione …

Continua a leggere >>>>> Autogrill: utile 2019 balza a 205mln, no dividendo per prudenza con Coronavirus

