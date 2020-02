(Teleborsa) – Autogrill ha annunciato i risultati preliminari dell’esercizio 2019, che chiude con ricavi consolidati per 4.997 milioni di euro, in aumento del 6,4% rispetto al 2018 a cambi correnti e del 3,5% a cambi costanti. La crescita like for like (a parità di …

