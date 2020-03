Imposta di bollo su fermo amministrativo addio. Il balzello da 32 euro per la cancellazione delle ganasce fiscali sull’auto non va più pagato. La misura, contenuta nella legge di bilancio 2020, sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio, ma solo ora …

Auto, fermo amministrativo: la cancellazione diventa gratuita

