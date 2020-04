Sono molte le full electric attese ai blocchi di partenza quest’anno, ma loro avanzata in ogni settore dell’automotive si imbatte nell’emergenza Covid-19. Il virus non sconvolge solo il calendario dei loro debutti, ma frena forzatamente anche lo sviluppo dei …

Continua a leggere >>>>> Auto elettriche, i modelli in arrivo e quelli in ritardo per il coronavirus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...