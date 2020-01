Nel 2019 i suv di tutte le dimensioni crescono del 10% in Italia, con una quota del 40% del mercato. Lo mette in evidenza l’Anfia in un Focus di approfondimento sul 2019. I segmenti A/B risultano in calo del 2% nell’anno, con una quota del 39%, …

