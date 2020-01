Come spiega Ansa Campania, due giorni fa uno degli autisti è stato sorpreso a dormire sul bus che doveva invece essere in strada per il turno …

Continua a leggere >>>>> Autista ANM dorme sul bus. Scatta la protesta dei colleghi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...