Le immagini, girate di nascosto, durano 1 ora e 23 minuti, e intorno al minuto 40 si sente Trump, mai ripreso, dire "get rid of her!", levatela di torno …

Continua a leggere >>>>> Audio Trump rubato, spunta anche video

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...