Qualche giorno fa , un’infografica del New york Times, spiegava bene quali sono i lavoratori più a rischio in questo tempo di diffusione del Coronavirus. E accanto ai dottori, infermieri e personale ospedaliero, c’erano proprio loro: i cassieri. In Italia e nel resto …

Continua a leggere >>>>> Auchan, il 30% dei dipendenti in malattia o quarantena. Pugliese: «fate la spesa una volta la settimana»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...